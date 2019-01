Робърт Редфорд е готов да се оттегли като лице на кинофестивала "Сънданс"

Актьорът, режисьор и основател на фестивала за независимо кино "Сънданс" Робърт Редфорд от 34 години дава начало на филмовата проява с дневна пресконференция, но вече е готов да отстъпи мястото си като нейно лице и да изпълнява по-скромна роля, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Правя това от 34 години, от самото начало на фестивала. Мисля, че вече сме на етап, който ми позволява да поема в друга посока. Прекарвам много време да представям разни неща. Мисля обаче, че фестивалът вече няма нужда от представяне", заяви 82-годишният Робърт Редфорд, появявайки се сам на сцената на Египетския театър в Парк сити.

Ветеранът допълни, че смята занапред да прекарва повече време с кинодейците, които се представят на фестивала, тъй като през годините често е пропускал тази възможност.

След като съобщи, че възнамерява да изпълнява по-скромна фестивална роля, Робърт Редфорд отстъпи мястото си на сцената на главната изпълнителна директорка на Института "Сънданс" Кери Пътнам, която обяви началото на проявата.

Кинофестивалът "Сънданс" започна с прожекции на документалния филм "The Inventor: Out for Blood In Silicon Valley" за Елизабет Холмс - скандалната основателка на уличената в измами компания за кръвни тестове "Теранос", и с римейка на филма "След сватбата" с Джулиан Мур и Мишел Уилямс.

Филмът за Холмс е дело на носителя на "Оскар" Алекс Гибни. Режисьорът на документалната продукция сподели, че най-трудното нещо в осъществяването й е било, че първоначално никой не е искал да говори с екипа. Пробивът идва по-късно, когато вътрешен човек от компанията изпраща на създателите на филма изобилие от непоказвани записи.

На откриването беше показан и римейк на "След сватбата", режисиран от Барт Фройндлих, с участието на Джулиан Мур и Мишел Уилямс. Продукцията е англоезична версия на едноименната датска продукция от 2006 г., номинирана за "Оскар".

Римейкът на "След сватбата" отбелязва и завръщането на кинофестивала на Джулиан Мур и съпруга й Барт Фройндлих, който освен режисьор е и сценарист на филма. Преди 22 години Мур и Фройндлих - все още неженени и без деца, присъстват заедно на фестивала за представянето на комедийната драма "Следи от детството".

Тази година в рамките на фестивала "Сънданс" ще бъдат представени 117 игрални филма, 105 световни премиери и няколко ретроспективи, сред които специална прожекция по случай 20-годишнината от премиерата на хоръра "Проклятието Блеър". Фестивалът ще продължи до 3 февруари.