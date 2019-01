Пинк получава звезда на Алеята на славата след 10 дни

Американската поп певица и продуцент Пинк ще се сдобие със звезда на Холивудската алея на славата, пише ирландското издание на "Индипендънт". Церемонията ще се проведе на 5 февруари.

Звездата на Пинк е 2656-тата по ред, предаде БТА.

"Вълнуваме се да удостоим със звезда една от най-популярните личности в развлекателната дейност - Пинк", оповестиха организаторите. "Тя е уникална изпълнителка, която едновременно развеселява и озадачава публиката. Тя завладява аудиторията със своя глас и с изпълнените с динамика свои песни".

Алиша Бет Мур, както е истинското име на изпълнителката на хита "Get the party started", става известна през 2000 г. с дебютния си албум "Can't Take me Home". Година по-късно издава втория си албум "Missundeztood", от който са продадени 13 милиона копия. Част от него са споменатият хит и синглите "Don't Let Me Get Me" и "Just Like a Pill". Следват албумите "I am Not Dead" (2006) и "Beautiful Trauma" (2017).