Жените режисьори попадат във фокуса на Берлинале

Докато водещите кинофестивали в света са "под обстрел" заради това, че са мъжки клубове, които не признават адекватно дамите, Берлинале изпреварва конкурентите си в дебата за равенството между половете във филмовата индустрия, предаде ДПА.

Водещите кинофестивали, най-вече в Кан и Венеция, станаха обект на гневни критики в последно време заради недостатъчното представяне на жените в конкурсните им програми. Сега Берлинале дава шанс на дамите - почти половината от продукциите, които ще се съревновават за водещите фестивални награди, са режисирани от жени, предава БТА.

"Що се отнася до дамите, ние сме начело", казва директорът на Берлинале Дитер Кослик, за когото след 18 години тазгодишният фестивал е последен на ръководния пост.

Конкурсната програма на Берлинале включва 17 филма. Седем от тях са дело на жени, в това число и продукцията "Добротата на непознатите" ("The Kindness of Strangers") на датската режисьорка Лоне Шерфиг, с която ще бъде открит фестивалът. Останалите дами, които ще участват в надпреварата за "Златна мечка", са германката Ангела Шанелек с "Бях у дома, но" ("I Was at Home, But"), испанката Изабел Койшет с "Елиза и Марсела" ("Elisa & Marcela"), македонката Теона Стругар Митевска с "Бог съществува, името й е Петруня" ("God Exists, Her Name is Petrunya"), полякинята Аниешка Холанд с "Господин Джоунс" ("Mr Jones"), германката Нора Фингшайд с "Проблемно дете" ("System Crasher") и австрийката Мари Кройцер със "Земята под нозете ми" ("The Ground beneath My Feet").

"Това е повече от когато и да е било", отбелязва Дитер Кослик.

През август миналата година критиците упрекнаха Мострата във Венеция в "токсична мъжественост", след като в надпреварата за "Златен лъв", включваща 21 филма, за втора поредна година беше допусната само една жена.

В критиките към Венеция отекна бурята, която бушува през последните години в Кан - водещият кинофестивал в света нееднократно беше окачествяван като ексклузивен мъжки клуб. Упреците бяха отправени по-специално към организаторите на проявата заради включването на скромен брой жени режисьори в надпреварата за "Златна палма" - една от най-емблематичните награди в света на киното.

Натиск върху водещите кинофестивали оказа и движението #Аз също, което последва гнева, отприщил се след разкритията за сексуални злоупотреби в глобалната развлекателна индустрия. Първоначалният гневен изблик прерасна в стремеж към засилване на ролята на жените в бизнеса.

Кан реагира на обвиненията в дискриминация и сексуални злоупотреби, откривайки гореща линия за всеки, който пожелае да докладва неуместно поведение.

В рамките на миналогодишната проява 82 видни представителки на филмовия бизнес организираха мълчалив протест на червения килим. Целта им беше да изтъкнат важността на жените в киноиндустрията. Броят на участничките в протеста съответстваше на всички режисирани от дами филми, включени в надпреварата за "Златна палма" в цялата история на кинофестивала в Кан.

Старите навици обаче умират трудно. Наблюдателите още помнят скандала, разтърсил града на Френската Ривиера през 2015 г. Тогава група жени не бяха допуснати на премиерата на гей драмата "Каръл", защото не носеха обувки с високи токчета - част от дрескода за дамите, присъстващи на бляскавите прожекции през първата фестивална вечер. В знак на протест срещу неловкия инцидент, на следващата година знаменитости от ранга на Джулия Робъртс, Кристен Стюарт и Сюзан Сарандън преминаха боси по червения килим в Кан.

В цялата над 70-годишна фестивална история само една жена е удостоявана със "Златна палма" - Джейн Кемпиън за филма си "Пианото" през 1993 г. Новозеландската режисьорка обаче не печели еднолично. Кемпиън си поделя приза с режисьора на "Сбогом, моя наложнице" Чън Кайгъ.

За сравнение - "Златна мечка" на Берлинале през последното десетилетие са печелили три режисьорки. Това са перуанката Клаудия Льоса, унгарката Илдико Енеди и румънката Адина Пинтилие. Пинтилие триумфура на миналогодишното издание на феста, а Енеди - през 2017 г., припомня агенцията.

От 1949 г. четири жени са печелили "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция.

Нападките относно неравноправието между половете идват във време, когато водещите кинофестивали се борят ожесточено да опазят репутацията си на водещи филмови витрини. В опит да измести проявата в Кан от върха, венецианската Мостра залага на това, че по график е по-близо до наградите "Оскар". Берлинале от своя страна полага усилия да си осигури лоялността на режисьорите, които да представят премиерно филмите си в германската столица, вместо в Кан или Венеция.

Същевременно водещите филмови прояви в света се борят със скоростната промяна в представата за посещение на кино - последица от възхода на интернет платформите като Нетфликс.