Надпреварата за "Златна мечка" на Берлинале ще протече без особен холивудски блясък

Шестдесет и деветото издание на Берлинале ще започне следващата седмица със стремежа за пореден път да привлече големи имена от филмовата индустрия към сивата и мразовита столица на Германия, предаде ДПА.

Тази година Берлинале отново ще се доказва като най-тежкият и политически зареден фестивал сред трите водещи филмови прояви в Европа. Режисьорите на 17-те продукции в конкурсната програма масово нищят социалните последствия от промените в заобикалящия ги свят. На фестивала ще бъдат показани филми, застъпващи теми като експлоатация на деца, срив на традиционните семейни структури, равенство между половете, политическо положение, злоупотреба с власт, предава БТА.

В съревнованието за "Златна мечка" няма да участва нито един водещ холивудски режисьор, в резултат на което зарядът на проявата ще е по-скромен откъм блясък.

"Наборът" от международни звезди, очаквани на Берлинале, засега е сведен до Крисчън Бейл, Питър Сарсгард, Даян Крюгер, Катрин Деньов, Таар Раим, Мартин Фрийман. Фестивалното жури ще оглави френската звезда и носителка на "Оскар" Жулиет Бинош.

Част от филмите, които ще бъдат показани на Берлинале, са дело на режисьори, които се завръщат на фестивала - цел, към която трескаво се стремят организаторите, вместо да губят "ценни кадри" в посока към Кан и Венеция.

Сред редовните гости е френският режисьор Франсоа Озон, който се завръща на Берлинале за четвърти път с новото си предложение "По Божията милост" ("By the Grace of God").

Петнадесет години след като спечели "Златна мечка" с филма си "Срещу стената", в съревнованието отново ще участва германският режисьор от турски произход Фатих Акин. В конкурсната програма е включен новият му трилър "Златната ръкавица".

Поредно завръщане на Берлинале отбелязват също полската режисьорка Аниешка Холанд, която ще се съревновава за "Златна мечка" с "Господин Джоунс" ("Mr Jones"), и датската режисьорка Лоне Шерфиг, с чийто филм "Добротата на непознатите" ("The Kindness of Strangers") ще бъде открита проявата.

По традиция политиката също ще присъства на фестивала под формата на два президентски филма от САЩ - документалната продукция "Уотъргейт" на Чарлз Фъргюсън, посветена на падението на Ричард Никсън, и сатирата "Вице" ("Vice") за бившия вицепрезидент Дик Чейни.

Конкурсната програма представлява и своеобразна витрина на китайското кино. Трима режисьори от Китай, които вече познават фестивалните слава и награди, ще покажат премиерно новите си предложения и ще премерят сили в борбата за "Златна мечка". Чжан Имоу ще се съревновава с филма "Една секунда" ("One Second"), Ван Цюан'ан - с "Яйце" ("Ondog"), и Ван Сяошуай с "Довиждане, сине" ("So Long, My Son").

Чжан Имоу спечели топ отличието на Берлинале през 1987 г. с дебютния си филм "Червено сорго", отприщвайки вълна от глобален интерес към китайското кино, припомня агенцията.