Певецът Шон Мендес получи 6 номинации за наградите "Джуно"

Шон Мендес получи най-много номинации - 6 за тазгодишните награди "Джуно", включително за приза за албум на годината за третия си студиен албум, който носи неговото име, съобщи Контактмюзик.

Двадесетгодишният канадски поп певец е номиниран също за отличията за изпълнител на годината, сингъл на годината за "In My Blood", композитор на годината и за приза за избора на феновете. "Благодаря за 6-те номинации", написа той в Туитър.

Рапърът Уикенд е с 5 номинации, включително за отличията за изпълнител на годината, сингъл на годината за сътрудничеството си с Кендрик Ламар над песента "Pray For Me" от саундтрака на "Черната пантера", ар енд би/соул запис на годината за албума си "My Dear Melancholy" и за приза за избора на феновете, предава БТА.

В надпреварата за наградата за албум на годината ще участват също "Outsider" на "Три дейс грейс", "These Are the Days" на Джейн Ардън и "Darlene" на Юбер Леноар. В категорията сингъл на годината са номинирани също "Growing Pains" на Алесия Кара, "Bold" на "Лауд лъксъри" и "Not a Love Song" на Бюлов.

Водеща на церемонията по връчването на наградите на 17 март в Онтарио ще е певицата Сара Маклоклън.