Бежанец спечели литературна награда за книга, написана на смартфон

Ирански бежанец, задържан в отдалечен Тихоокеански център, получи престижна литературна австралийска награда с дебютната си книга, която написал на своя смартфон и изпратил по УотсАп, предаде Ройтерс.

Бехруз Бучани, който е настанен в австралийския бежански център на остров Манус в Папуа Нова Гвинея, спечели 100 000 австралийски долара (72 390 щатски долара) с Викторианската награда за литература за книгата "Без други приятели, освен планините" / No Friends but the Mountains."

Бучани, който пребивава в лагера на остров Манус от шест години, каза, че се надява отличието да привлече внимание към повечето от хиляда души, намиращи се в лагери отвъд австралийския бряг, предаде БТА.

"Не мога да се радвам на това постижение като гледам около себе си много невинни и страдащи хора," заяви Бучани.

Той е отявлен критик на начина, по който се третират търсещите убежище, в резултат на строгата имиграционна политика на Австралия.

Пристигналите по море лица, които искат да търсят убежище в Австралия, се изпращат за "обработка" в три лагера в Папуа Нова Гвинея и в един лагер на южния тихоокеански остров Науру, където много от тях стоят години наред, без да им се позволява да стъпят на австралийска земя.

Бучани каза, че най-много се опасявал да не му конфискуват смартфона, докато пишел книгата. Оригиналът на произведението е на родния за автора език фарси. Бучани изпратил творението си за превод в Австралия по приложението УотсАп.

Отличието беше обявено вчера на церемония в Австралия - страна, в която Бучани не може да влезе.

"Наградата носи голям позор за австралийското правителство," каза Бучани относно политиката, отговорна за неговата беда.