Сия от “Тоника” изля мъката по дъщеря си Лиа ЛаБел чрез музикален албум

На 31 януари се навърши година от смъртта на красивата и талантлива племенница на Чочо Владовски

Анастасия Бинчева, по-известна като Сийчето от група “Тоника”, е в най-трудния етап от живота си - година след смъртта на единствената си дъщеря се учи как да живее без нея.

Нелепа катастрофа отне живота и прекъсна многообещаващата кариера на красивата Лиа ЛаБел, 31 г., на бул. “Вентура”, в района на Студио Сити, Лос Анджелис, на 31 януари м.г. Рейндж ровър, управляван от годеника ѝ - баскетболната звезда от НБА Ресуъл Бътлър, 38 г.,

се забива в стена

заради два пъти

по-високата

скорост от

разрешената,

според полицията. Спортистът е загубил контрол над джипа, в който двойката загива на място. Случаят имаше огромен отзвук в американските медии преди година.

След трагедията Сия се затвори в себе си. Единственото, което я кара да се чувства комфортно, е да слуша гласа от песните на дъщеря си. Неотдавна, покрай рождения си ден, известната бургазлийка написа в социалните мрежи: “Животът ми завинаги е променен. Празнуването на всичко и “Честит рожден ден” никога няма да има същото значение за мен, но научих, че истинската любов и истинското приятелство никога не се променят. Божията любов към нас никога не се променя. Благодаря на всички вас, които стояхте и все още сте до мен, за да ми помагате да мина през всеки един ден. Благодаря ви, че “ми давате”, когато нямам какво да дам. Благодаря ви, че ми показахте любовта си през най-трудното време в живота ми.”

Миньончето Сия обаче се оказа силна жена. Една година след смъртта на дъщеря си тя е безутешна, но дори и през ум не ѝ минава, че е възможно да претендира за част от милионите на баскетболиста, който погуби дъщеря ѝ. Тя се опитва по друг начин да компенсира липсата на единственото си дете. Бившата певица пусна на пазара албума Love To The Moon с 5 неиздавани песни на дъщеря си. За целта тя получи подкрепата на нейните приятели от музикалните среди в Лос Анджелис. Сия учреди и музикална стипендия на нейно име, а Амир Кели е първият талант, който получи чек от $10 000 лично от Сия на церемония в Холивуд. Младият мъж е преживял много предизвикателства в живота си, включително диагностициран с рядка форма на рак след 18-ия си рожден ден. Силата на неговата вяра, упоритостта, лечебната сила на музиката и удивителният му медицински екип помагат на Амир да победи рака и сега той живее втори живот. А с паричната награда Leah LaBelle Music Scholarship той ще се опита да направи първия си музикален проект.

Зверската катастрофа прекърши не само живота и световната кариера на Лиа, но сложи

край и на

любовната ѝ

приказка с една

от звездите

на НБА

- чернокожия баскетболист Ресуъл Бътлър. Той има 13 сезона в НБА, в които записа средни показатели от 7,5 точки и 2,4 борби на двубой. Винаги е бил описван като отличен съотборник и добър приятел, като това са били факторите да се задържи цели 13 сезона в най-силното първенство на планетата. След инцидента американските медии ги обявиха за съпрузи, но единствената му дъщеря Рейвън от предишна връзка побърза да обясни, че двамата не са имали сключен брак, въпреки че баща ѝ наричал Лиа “моята жена”.

Истината е, че двамата бяха годеници. За кратко време двойката ЛаБел-Бътлър се превърна в най-канената на музикални и спортни церемонии в Лос Анджелис. Влюбените предприемат и пътешествие до Сиатъл, където живее Сия с американския ѝ съпруг Кен Джосън, с когото развиват успешен СПА бизнес. Там тя за първи път представя годеника си Ресуъл, като избира Деня на благодарността, 22 ноември 2017. Четиримата изкараха няколко незабравими дни в интересни разговори, кратки пътешествия и най-вече с виртуозните кулинарни умения на бъдещата тъща. Кой е подозирал тогава, че това всъщност е последната им среща?! Само два месеца по-късно влюбените Лиа и Ресуъл завинаги ще останат годеници.

Лиа е

единствената

дъщеря на Сия

Бинчева от

“Тоника”-та на

Стефан Диомов и

Трошан

Владовски

от първата рокбанда у нас - “Сребърните гривни”. (Негов брат е покойният Чочо Владовски от група “Тангра”.) Когато и двамата са на върха на славата, внезапно напускат социалистическа България и емигрират в Торонто, Канада, където се ражда дъщеря им. Скоро след това се преселват в Сиатъл, САЩ, където Лиа израства и още от малко дете започва да пее в госпъл хор. Трошан напуска семейството и Сия се оправя самичка с отглеждането на детето. Тя си дава ясна сметка, че няма да пробие с пеене в Америка, и започва да продава парфюми в скъп магазин.

Още на 17 години обаче Лиа сбъдва всички майчини мечти за певческа кариера в Щатите- хубавата девойка се явява на

кастинга на

третия сезон на

“Американ

Айдъл”, като

отвява голямата

конкуренция

с интересния си госпъл глас, и попада в 12-те финалисти. Талантливото момиче отива още по-напред, като завършва на шесто място в музикалния формат. Безкомпромистният Саймън Коул остава силно впечатлен от гласа на Лиа, която се представя с песента на Уитни Хюстън I Believe in You and Me.

След като завършва гимназия, Лия записва музикалния колеж “Бъркли”, където се дипломира успешно и се премества да живее в града на шоубизнеса Лос Анджелис. Младото дарование подписва договор със “Сони мюзик”.

През 2011 г. дъщерята на Сия и Трошан прави своя възход в световния шоубизнес - тя привлича вниманието на продуцента Фарел Уилямс, изпълнителя на хита “Хепи” и носител на “Грами”. Той я взема под крилото си и двамата с Лиа си сътрудничат не само професионално, но стават и добри приятели. Самият Фарел не скри мъката си по Лиа ЛаБел в деня на смъртта ѝ с думите: “Духът ти беше точно като гласа ти - красив. Мигове като този ни оставят с толкова много въпроси. Това, което не подлагам на съмнение, е колко много ти обичаше Бог, колко много обичаше своя партньор в живота и къде се намирате в момента. Пей, сестро, пей!”.