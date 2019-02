Адам Лавин от "Марун 5" гол до кръста на Супербола (Снимки, видео)

Групата "Марун 5" начело с фронтмена си Адам Лавин се изяви като хедлайнер на шоуто в почивката между двете полувремена на Супербоул, състоял се в Атланта, САЩ, и завършил с победа на "Ню Инглънд Пейтриътс" над "Лос Анджелис Рамс", съобщават световните агенции.

Лавин и компания изпълниха потпури от най-големите си хитове, сред които "This Love", "Girls Like You", "She Will Be Loved", "Moves Like Jagger". И докато сред присъстващите не липсваше въодушевление, в социалните мрежи се появиха коментари на зрители, възмутени от решението на Адам Лавин в даден момент да свали тениската си и да демонстрира публично голия си татуиран торс. Мнозина обвиниха фронтмена на "Марун 5", че се е "разхвърлял" с цел да привлече внимание, предаде БТА.

"Изключително слабо изпълнение. Фактът, че се наложи той да се съблече, за да отвлече вниманието на феновете от лошото представяне, говори сам по себе си. Очакванията ми бяха за по-добро шоу", гласи недоволен коментар в Туитър.

"Наистина е жалко, че Адам трябваше да се унижи по този начин - да сваля тениската си в опит да заслужи добри отзиви, вместо със същинския си талант. Това беше най-лошото шоу в историята на Супербоул", пише друг възмутен потребител на социалната мрежа.

"Майка ми каза, че на Адам Лавин не му е работата да си сваля тениската, и аз се разплаках", се посочва в друг туит.

След като фронтменът на "Марун 5" остана "по татуировки", в социалните мрежи заваляха призиви той да бъде бойкотиран. Не липсваха и апели "Адам Лавин, облечи се".

По време на изявата на "Марун 5" към групата на сцената се присъединиха поддържащите гост изпълнители - рапърите Травис Скот и Биг Бой.

В социалните мрежи феновете впоследствие изразиха недоволството си от изключително краткото представяне на рап звездите.

"Мразя всичко, свързано с този Супербоул. Дори и Травис Скот, когото иначе обожавам. Той беше на сцената 56 секунди. Богохулство", гласи възмутен туит.

"Ужасно смешно е, че Биг Бой и Травис Скот на практика бяха на сцената около пет секунди", пише друг недоволен потребител.

Преди началото на Супербоул 74-годишната легенда на соул музиката Гладис Найт изпълни националния химн на САЩ.

В рамките на Супербоул бяха представени и тийзъри за дългоочаквани филмови продукции, след които "Капитан Марвел" с Бри Ларсън в главната роля, "Отмъстителите: Край на играта", "Играта на играчките 4".