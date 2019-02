Гимнастичка със синдром на Даун стана модел: Трябва да се отървем от стереотипите

View this post on Instagram

I’m so excited to be on the cover of Teen Vogue’s 2018 Fashion Issue! What an amazing honor! @teenvogue Photographer: Camila Falquez / @camilafalquez Stylist: Lana Jay Lackey / @lanajaylackey Hair: Edward Lampley / @edwardlampley Makeup: Maki Ryoke / @makieryoke Manicure: Yukie Miyakawa / @yukie_miyakawa_nails Set Design: Danielle Selig @danielleselig @wespeakny