Вижте програмата на театър "София" за месец февруари

Български и руски депутати: Туризмът е един от двигателите на двустранните ни отношения Министър Ангелкова проведе срещи с представители на Съвета на федерацията на Русия Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе в Москва срещи с представители на Съвета на федерацията (CФ) и