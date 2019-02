Награждават Пинк за изключителен принос към музиката на наградите БРИТ

Американската поп звезда Пинк ще получи отличието за изключителен принос към музиката на церемонията за наградите БРИТ, съобщи Ройтерс.

Тя ще е първата чуждестранна звезда, получила почетната награда.

"От начало на кариерата ми британските ми фенове са сред най-пламенните и верните в света - каза Пинк. - Изпълнена съм със смирение от наградата и честта да бъде сред толкова знаменити група британски икони".

Носители на наградата БРИТ за изключителен принос към музиката са Дейвид Боуи, Елтън Джон, "Куин", "Спайс гърлс", предава БТА.

Пинк, която също пише песни, е продала повече от 40 милиона албум в цял свят, откакто издаде дебютния "Can't Take Me Home" през 2000 г. Сред най-големите й хитове са "Raise Your Glass", "Just Like a Pill", "What About Us".

Пинк ще закрие церемонията за наградите БРИТ на 20 февруари в Лондон.

Сред номинираните за тазгодишните награди БРИТ са Ан-Мари, Дуа Липа, Джес Глин.