Седмицата на наградите "Грами" започна с почит към Уили Нелсън

Секцията на продуцентите и звуковите инженери в американската Национална звукозаписна академия почетоха Уили Нелсън на церемония в Лос Анджелис преди наградите "Грами", за които той е номиниран в две категории, предаде Асошиейтед прес.

Кейси Мъсгрейвс, Дейв Матюс и Лукас Нелсън изразиха уважението си към неофициалния крал на кънтри музиката със свои изпълнения и слова в звукозаписното студио "Вилидж" в Лос Анджелис. Легендарният музикант, който е на 85 години, благодари за честа и когато получи паметната плоча, попита дали се дипломира, предаде БТА.

"Радвам се, че ме харесвате, защото наистина доста сте ме прецаквали" - каза той.

Уили Нелсън е номиниран за най-добър традиционен поп албум ("My Way") и за изпълнение на американска традиционна музика ("Last Man Standing").

Церемонията за наградите "Грами" е на 10 февруари в Лос Анджелис.