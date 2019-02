Бившият китарист на "Флийтуд Мак" Линдзи Бъкингам е с увредени гласни струни след сърдечна операция

Бившият китарист на "Флийтуд Мак" Линдзи Бъкингам е претърпял спешна отворена операция на сърцето миналата седмица, при която са увредени гласните му струни, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Съпругата на 69-годишния музикант Кристен написа във Фейсбук, че той се възстановява у дома. Тя разпространи и негова снимка по болничен халат.

Предстоящите солови концерти на Линдзи Бъкингам са отменени, посочи БТА.

"Той е добре и сърцето му е добре, но заради хирургията им увреждане на гласните струни. Засега е неясно дали увреждането е постоянно, надяваме се, че не е" - написа Кристен Бъкингам.

Покойният баща и братът на музиканта също са имали проблеми със сърцето.

Линдзи Бъкингам свири за последен път с "Флийтуд Мак" на галата "Мюзикеърс" в Ню Йорк през януари 2018 г., която беше в чест на групата. Няколко дни по-късно той беше изключен от турнето на "Флийтуд Мак" заради неразбирателство с бившата му приятелка и колежка Стиви Никс. Бъкингам заведе дело срещу "Флийтуд Мак" за нарушаване на договор и през декември съобщи, че спорът е уреден извънсъдебно.

Като певец или съавтор на песни Линдзи Бъкингам стои зад хитове като "Go Your Own Way", "Tusk" "The Chain".