Доли Партън получи наградата за личност на годината на фондацията "Мюзикеърс"

Доли Партън стана първата кънтри звезда, получила наградата за личност на годината на фондацията "Мюзикеърс" през 29-годишната й история, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Благотворителната фондация на американската Национална звукозаписна академия, която помага изпаднали в нужда музиканти, отдаде почит на професионалните постижения на Доли Партън и на филантропската й работа.

Гарт Брукс, Бранди Карлайл, Майли Сайръс, Шон Мендес, Кейси Мъсгрейвс, Уили Нелсън, Кейти Пери, Пинк, Крис Стейпълтън бяха сред изпълнителите на вечерта.

Доли Партън е печелила награда "Грами" осем пъти. Сред най-известните й хитове са "9 to 5", "Jolene", "I will Always Love You".

Звездата разсмя присъстващите с шегите си - за външния й вид, за секса, за работата й в "мъжкия свят" на шоубизнеса.

"Работила съм с толкова много прекрасни мъже и никога не съм срещнала мъж, когото да не мога да сритам отзад, ако не се държи с уважение към мен", каза тя.

Доли Партън е продала повече от 100 милиона албума. Тя беше почетена и заради многобройните си благотворителни изяви чрез фондацията "Доливуд" и библиотеката на "Имаджинейшън", с която е изпратила над 100 милиона книги на деца.

Гала вечерта в чест на Доли Партън набра 6,7 милиона долара за фондацията "Мюзикеърс"