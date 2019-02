Вижте кой спечели "Грами" (Снимки)

Британската певица Дуа Липа получи "Грами" за най-добър нов изпълнител, предаде Асошиейтед прес.

Рапърката Карди Би създаде история, ставайки днес първата жена, спечелила "Грами" за най-добър рап албум със своя "Invasion of Privacy", предаде БТА.

През по-голямата част от благодарствената си реч, че се държа за съпруга си Офсет. Карди Би е едва петата жена, номинирана в категорията, която бе създадена през 1995 година.

В категорията най-добър Ар енд Би албум спечели Габриела Уилсън /H.E.R/ с едноименния си албум, а за най-добра рап песен бе отличен Дрейк.

Даяна Рос излезе на сцената на музикалните награди "Грами" за вдъхновяващо изпълнение на два от класическите си хитове в чест на предстоящия й 75-годишен юбилей.

Певицата бе представена от внука си и се появи в рокля от ярко червен шифон, за да изпълни песента "The Best Years of My Life", последвана от "Reach Out And Touch (Somebody's Hand)".

Рос е била номинирана за 12 грамита, но не е печелила, освен за цялостно творчество през 2012 година.

По време на изпълнението си тя говореше на аудиторията и приключи, заявявайки "Честит рожден ден на мен!".

Даяна Рос ще навърши 75 години на 26 март.

"Golden Hour" на Кейси Мъсгрейвс бе отличена с най-престижната награда "Грами" - за албум на годината, предаде Асошиейтед прес.

Получавайки наградата, тя отново благодари на съпруга си за помощта му за осъществяването на албума. Мъсгрейвс отправи благодарности и към другите номинирани артисти, както и към по-малката си сестра за работата й по корицата.

Чайлдиш Гамбино получи статуетката за запис на годината с песента "Тhis is America".

Това е първото хип-хоп парче, което получава това отличие.

Певецът, чието истинско име е Доналд Глоувър, не присъства на церемонията.

Песента "This is America" на Чайлдиш Гамбино (с истинско име Доналд Глоувър) спечели наградата "Грами" за песен на годината, предаде Асошиейтед прес.

Глоувър, който също така се снима в киното е телевизията, продуцира и пише сценарии, е номиниран за "Грами" 12 пъти, включително в пет категории през текущия сезон. Първото "грамофонче" в кариерата си той получи с албума Because The Internet и сингъла "3005".

Лейди Гага и Брадли Купър спечелиха награда "Грами" за най-добър поп дует/групово изпълнение за песента "Shallow" от филма "Роди се звезда"

Просълзената Гага прие статуетката, отправяйки думи на благодарност към Купър, който, както тя отбеляза, е във Великобритания за наградите БАФТА.

За певицата това е третият приз за вечерта. В предварително излъчена церемония тя бе сред победителите за най-добра песен, написана за визуална медия и спечели награда за най-добро солово поп изпълнение.

Мишел Обама неочаквано се появи на церемонията по раздаването на "златните грамофончета".

В речта си при откриването водещата Алиша Кийс покани Лейди Гага, Джейда Пинкет Смит и Дженифър Лопес да се присъединят към нея на сцената, за да разкажат на публиката какво означава музиката за тях.

След това пред зрителите излезе Обама, предизвиквайки още по-голям възторг сред зрителите. Бившата първа дама разказа за записите на Мотаун рекърдс, които са я съпътствали през младостта й в Чикаго. "Независимо дали харесваме кънтри, рап или рок, музиката ни помага да споделяме", каза Мишел Обама.

Крис Корнел, покойният лидер на гръндж движението с групата "Саундгардън", получи посмъртно награда "Грами" в раздела рок музика, предаде Асошиейтед прес.

Композицията When Bad Does Good на Корнел победи в категорията най-добро рок изпълнение.

Корнел, роден през 1964 г. в Сиатъл, се самоуби на 17 май 2017 година. До 1997 г. той бе част от "Саундгардън", а от 2001 г. - водещ вокал на група "Аудиослейв", която се разпадна през 2007 година, припомня ТАСС. "Саундгардън" бе култова рок група от 90-те, която наред с "Нирвана", "Пърл джем" и други бе знакова за грънч движението. През 2010 г. Корнел обяви, че "Саундгардън" се събира отново, а през 2012 г. излезе шестият албум на бандата "Кинг енимъл". Музикантът е номиниран 16 пъти за "Грами", включително два пъти посмъртно. Приживе той завоюва две "златни грамофончета".

В раздела съвременна поп музика бяха отличени Лейди Гага, Ариана Гранде и кънтри-певецът Уили Нелсън.

За най-добро солово поп изпълнение наградата грабна Лейди Гага с песента Joanne.

Ариана Гранде получи първия си приз "Грами" в категорията най-добър вокален поп албум за Sweetener, а ветеранът Нелсън бе определен за изпълнителя на най-добър традиционен вокален поп албум с изпълнение на My Way на Франк Синатра.

За най-добро музикално видео журито посочи композицията This is America на рапъра Чайлдиш Гамбино.