С кънтри Кейси Мъсгрейв взе 4 награди “Грами”- повече от Лейди Гага и Майли Сайръс

Известна е с провокативни текстове за използването на марихуана и безопасния секс

Шестдесет и първата церемония на наградите “Грами” се оказа триумфална за Кейси Мъсгрейв. Кънтри звездата си тръгна от залата в Лос Анджелис с 4 статуетки - за албум на годината, за най-добро кънтри солово изпълнение, най-добра кънтри песен и най-добър кънтри албум.

И макар кънтри сензацията да не е по-популярна от Лейди Гага, Майли Сайръс и Карди Би, тя ги победи по брой грамофончета в неделя вечерта.

Кейси Мъсгрейв е родена на 21 август 1988 г. в Голдън, Тексас. Баща ѝ е собственик на малка печатница, а майка ѝ - художничка. Има по-малка сестра, която е фотографка.

Мъсгрейв проявява музикални таланти от малка. Започва да пише песни още на 8 години, а първото ѝ самостоятелно парче е Notice Me, което прави за завършването на началното училище.

Първоначално се учи да свири на мандолина, а на 12 г. започва да ходи на уроци по китара.

На 18 г. Кейси вече прави опити да пробие в музикалната индустрия, като записва демопарчета, а майка ѝ я води по местни музикални фестивали, за да пее суинг.

През 2008 г., когато е на 20 години, Мъсгрейв подписва договор с лейбъла Triple Pop. Първият ѝ голям хит от 2012 г. Merry Go Round разказва за отчаянието и обезлюдяването на малкия град. Това остава едно от най-слушаните парчета в кариерата ѝ и дори взема платинен сертификат.

През 2013 г. списание

“Пийпъл” нарежда

нейното име

до това на актьора

Бенедикт

Къмбърбач

в списъка на изгряващите звезди, които ще следи през следващата година. Тогава идват и номинации в кариерата ѝ - за певица на годината, песен и видеоклип от Академията на кънтри наградите. Година по-късно взема и първата си статуетка за албум на годината - за Same Trailer Different Park, пак от Академията.

През 2014 г., едва на 25-годишна възраст печели и първите си награди “Грами” - за албума Same Trailer Different Park и за най-добра песен - Merry Go Round. На следващата година отново получава статуетка, но за най-добър албум - за Pageant Material.

Мъсгрейв е известна с модерните текстове в жанра на консервативната музика. Нейното творчество

се занимава с

противоречиви теми

като приемането на

еднополовите двойки,

безопасния секс, употребата на марихуана за развлечение и поставяне под съмнение на религиозните настроения.

В свое интервю за “Уолстрийт джърнъл” Мъсгрейв говори за критиките, които се отправят към бунтовните ѝ текстове. “Нещата, за които пея, не са противоречиви за мен, не правя нещо бунтарско само за да правя. Говоря за неща, които много хора навсякъде преживяват.”

В личен план Мъсгрейв се чувства щастлива и успяла. През 2016 г. тя вижда за първи път музиканта Растън Кели в кафене в Нешвил. Те имат среща там, за да работят по общи песни, но скоро след това започват да излизат като гаджета.

Мъсгрейв разказва в свои интервюта, че песента Butterflies от албума ѝ Golden Hour описва ухажването им с Кели. На Бъдни вечер същата година двамата се сгодяват, а на 14 октомври 2017 г. се женят в Тенеси.

Кейси Мъдгрейв вече има 4 албума зад гърба си, около 20 награди и над 10 турнета.