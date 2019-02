Андре Рийо с втори концерт в София тази година

Световноизвестният цигулар ще изнесе не един, а два концерта в София тази година. Поради големия интерес към спектакъла му на 8 юни в “Арена Армеец” и напълно разпродадената зала той ще излезе още веднъж на същата сцена ден по-късно - на 9 юни. Това обявиха от екипа му в сряда - деня, в който Андре Рийо и неговият оркестър “Йохан Щраус” трябваше да свирят на стадиона в Амстердам преди футболната среща от Шампионската лига между отборите на “Аякс” и “Реал” (Мадрид).

Очаква се Рийо да представи пред българската публика валс, написан от голямата холивудска звезда Антъни Хопкинс. Цигуларят изпълнява за първи път композицията And the waltz goes on през 2011 г., а оттогава досега е представяна десетки пъти в най-големите концертни зали по цял свят. Вероятно този път ще я чуе и публиката в София.

С над 500 платинени награди, милиарди гледания в ютюб и повече от 3 700 000 последователи във фейсбук Андре Рийо е един от най-аплодираните, атрактивни и продавани артисти в света.