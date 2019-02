Дженифър Лопес тръгва на турне за 50-ия си рожден ден

Популярната певица и актриса Дженифър Лопес ще отбележи петдесетия си рожден ден с американско турне това лято, което ще се състои през месеците юни и юли, съобщава Контактмюзик.

Дженифър ще духне 50 свещички на 24 юли. Турнето ще бъде озаглавено "It's My Party". В концертната обиколка ще бъдат включени 25-28 спектакъла. Звездата призна, че изобщо не изпитва тежестта на годините. "Имам чувството, че все още съм 26-годишна", доверява Лопес, предава БТА.

Тя не е издавала нов албум от 2014 година, когато излезе тавата й "A.K.A". При все това Дженифър пусна наскоро парчето "Limitless" от най-новия й филм "Втори шанс".

Лопес партнира с вокал и на Брайън Адамс в баладата му "That's How Strong Our Love IS" от предстоящата тава на канадския музикант, която ще излезе на 1 март.