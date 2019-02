Лейди Гага била девствена до 17 г., на 19 г. я изнасилили

Яви се на “Грами” без годежен пръстен, феновете се питат дали не е скъсала с поредното си гадже

Тя сяда на пианото на 4 годинки и започва да композира по слух. През 2010-а, когато е едва на 24 г., е обявена за един от най-влиятелните музиканти в света. Първа минава границата на 1 милиард гледания в ютюб, а малцина в музикалния свят могат да я бият по брой статуетки и награди, получени като изпълнител и композитор. Последните 3 от 9-те си статуетки “Грами” грабна преди дни.

Тя е Лейди Гага. Сценичните ѝ превъплъщения са невероятни. В началото на кариерата ѝ няма предел на въображението, който би могъл да я спре в провокациите - в облеклото, прическите, грима, поведението. Толкова е дръзка в дегизациите, че мнозина я мислят за мъж или хермафродит. Някои критици я обявяват не за секси, а за асексуална.

Днес Лейди Гага сякаш не е същият човек - елегантна, женствена и естествена. През последните месеци тя е в центъра на прожекторите заради главната роля във филма “Роди се звезда”, създаден в сътрудничество с актьора и режисьор Брадли Купър. За изпълнението си певицата има номинация за “Оскар” за главна женска роля.

“Този филм промени

живота ми”,

признава тя и казва, че се е оказала способна да събере цялата болка, отчаяние, възходите и паденията, през които сама е минала, за да ги използа в помощ на други хора.

“Роди се звезда” обаче стана повод на някои жълти медии да се развихрят. Творческият ѝ тандем и доброто приятелство с Брадли Купър бяха изтълкувани като любовна връзка, заради която Лейди Гага отменила сватбата си с гаджето си Кристиян Карино, за когото се говореше, че ще се омъжва. Основна причина за слуховете бил и фактът, че на последната церемония за наградите “Грами” певицата се появи без големия си годежен пръстен с диамант, с който непрекъснато ходеше преди това.

За разлика от церемониите от началото на годината тя не споменала Карино и в благодарственото си слово. Но докато клюката за свалка с Купър бе разсеяна бързо, то феновете на Лейди Гага са истински разтревожени, че

може би тя

отново е сама

Когато на 28 март 1986 г. Лейди Гага се ражда в Манхатън, родителите ѝ дават името Стефани Джоан Анджелина Джерманота. Баща ѝ Джузепе е италианец и като млад свирел по клубовете. “Така че музиката е донякъде в кръвта ми. Възпитаваха ме да бъда много трудолюбива. Бях изключително смела. Колкото и пъти да ме бутаха да падна, аз ставах отново”, разказва тя пред в. “Дейли мейл”. Има по-малка сестра Натали, която става дизайнер и автор на някои от най-лудите ѝ облекла.

Учи в девическо католическо училище, където са записани Ники и Парис Хилтън. Признава обаче, че е виждала богатите наследнички само по коридорите. “Някои момичета се държаха враждебно с мен. Надсмиваха ми се, защото още тогава не се обличах като другите”, спомня си суперзвездата.

Още от 15-годишна тя пее в клубове в Ню Йорк и прави всичко възможно да бъде забелязана - съблича се по бельо, пали лак за коса, прави си прически ала Ейми Уайнхаус. Баща ѝ бил ужасен, разбирайки, че невръстната му дъщеря се появява на една сцена с транссексуални и травестити в барове в Долен Ист Сайд.

След училище Стефани постъпва във факултета по изкуствата на Нюйоркския университет. Но решава да го напусне, когато става на 19 г., за да преследва музикална кариера. Напуска и дома на родителите си. С баща си сключват споразумение -

ако до 1 г. тя няма

подписан музикален

договор, се връща в колежа

През 2006 г. младата певица започва да работи с продуцента Роб Фюзари, с когото написва няколко песни и те бързо стават популярни. Тогава се появява и псевдонимът ѝ Лейди Гага - той идва от песента на “Куин” Radio Gaga. Сътрудничеството ѝ с Фюзари приключва в началото на 2007 г. Година по-късно тя подписва договор с “Интескоп рекърдс”, но като автор на песни. Сред изпълнителите, за които работи, са Бритни Спиърс, Фърги, “Пусикетс Долс” и “Ню кидс он дъ блок”. Скоро попада в полезрението на рапъра Ейкън. До голяма степен той я лансира като певица. От този момент Лейди Гага започва много прецизно да изработва скандалния си сценичен имидж. Клиповете ѝ са театрални, правени със замах и фантазия, често пъти шокиращи.

Дебютният ѝ албум The Fame излиза през август 2008 г., като първо пробива в класациите в Канада и Австралия. В САЩ дебютира на 17-о място, но скоро се изкачва на върха. А в британската класация на албуми остава сред първите в продължение на 154 седмици, като бие предишния рекорд на Oasis от 134 седмици. В началото на 2009 г. всички

вече я наричат

“новата Мадона”

Хитовете ѝ Poker Face и Just Dance заемат първо и трето място по брой сваляния от интернет. Преди да пусне втория си албум, Лейди Гага записва мини-албума Fame Monster, първият сингъл от който - Bad Romance, също се качва начело на класациите. През януари 2010 г. певицата печели първите си две статуетки “Грами”, а месец по-късно взема три британски музикални награди (Brit). През септември същата година е отличена 8 пъти от MTV, а през октомври става първият изпълнител, чиито видеоклипове в ютюб са гледани от над 1 млрд. души. През 2011 г. албумът ѝ Born this Way се разпродава в 1,921 млн. екземпляра само за седмица. По-късно суперзвездата си спомня, че е написала едноименната песен само за 10 мин. “След като я написах, вратите се отвориха. Беше като непорочното зачатие”, разкрива тя.

Запомнящите се песни обаче са само едната страна на “модела Лейди Гага”. Още по-впечатляваща е визията ѝ. На наградите на MTV през 2010 г.

певицата се появява,

облечена в рокля от

телешко месо

на дизайнера Франк Фернандес. Той се е сдобил с мръвките от кварталния месар. Те не кървят и според самата Лейди Гага не са миришели лошо, докато е била обгърната в тях. Всъщност за нея това не е прецедент - на корицата на японския “Вог” по-рано тя се явява с бикини от месо. Певицата

признава, че е

бисексуална

и е активистка на движението на хората с различна сексуална ориентация. Миналата година в емоционална реч на събитие на сп. “Ел”, посветено на жените в Холивуд, тя призна, че е била изнасилена на 19 г. и това е наложило да се бори с редица психически проблеми. За загубата на девствеността си 2 години по-рано казва, че преживяването е било ужасяващо. Веднъж пък обяви пред феновете си, че не прави секс, защото това ще погуби креативността ѝ. “Аз съм самотна дори когато съм във връзка”, каза тогава звездата, уверявайки, че е възможно да се живее много дълго без секс.

Ексцентричната дама има 20-ина татуировки, всяка със специално значение. Доскоро те бяха разположени само от лявата страна на тялото ѝ, тъй като обещала на баща си дясната ѝ страна да остане чиста. На последните церемонии обаче се видя, че има татуиран тромпет от вътрешната страна на дясната си ръка.

Любимите ѝ цветове са черно и лилаво. Винаги носи на турнета със себе си лилава порцеланова чаша и чинийка за чай. Споделя пред сп. “Пийпъл”, че това ѝ напомняло за родния дом, когато пиела чай с майка си. В моментите, когато пише, обича да пуши марихуана.

В документален филм през 2017 г. Лейди Гага признава, че

има сериозно

хронично заболяване

Страдащите от фибромиалгия изпитват силни болки в мускулите, ставите и костите, което води до липса на концентрация и изтощение. Заболяването е причина звездата да отменя концерти и турнета.

Преди да се обвърже с Кристиян Карино през 2017 г., 32-годишната музикална икона е делила живота си с няколко мъже.

Първото ѝ гадже е собственикът на бар Люк Карл. Двамата са заедно в периода, когато тя от никому неизвестно момиче се превръща в световна звезда. Песента ѝ You and I е посветена на тяхната любов.

Дизайнерът Матю Уилямс запълва празнината в сърцето ѝ. Скоро обаче двойката установява, че твърческото им сътрудничество е по-силно от романтичната връзка. Така Уилямс става креативен директор на екипа на певицата.

На приливи и отливи е връзката ѝ с продуцента Роб Фюзари, от когото тръгва кариерата ѝ. Двамата късат, но се срещат и след раздялата. През 2010 г. той дори я съди за 30 млн. долара, но делото се закрива 5 г. по-късно.

Най-дългата ѝ връзка е с актьора и модел Тейлър Кини, с когото бяха гаджета 5 г. и бяха сгодени, преди да се разделят през 2016 г.