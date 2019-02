Бет Мидлър ще пее на "Оскарите"

Грандамата на американската естрада Бет Мидлър ще пее на церемонията по раздаване на "Оскарите" на 24 февруари в Лос Анджелис, съобщава сайтът Контактмюзик.

Седемдесет и три годишната певица ще изпълни песента "The Place Where Lost Things Go", включена към саундтрака на филма "Мери Попинз се завръща", предаде БТА.

Парчето получи номинация за престижната златна статуетка. Във филма на Дисни то е изпълнено от Емили Блънт.

Като узна новината, Бет Мидлър написа в Туитър: "Туш! Ще пея на Оскарите! Това не е за вярване, толкова съм развълнувана!".