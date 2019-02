Ариана Гранде окупира едновременно първите три места на Хот 100 на "Билборд"

Певицата Ариана Гранде стана едва вторият изпълнител в 60-годишната история на класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, "окупирал" едновременно първите три места, съобщи сайтът на изданието.

С постижението си 25-годишната изпълнителка записва името си редом до това на "Бийтълс", които през 1964 г. в продължение на пет седмици през март и април заемат първите три позиции. На 4 април същата година легендарната ливърпулска четворка успява да "завладее" цялата челна петица.

При новата подредба Ариана Гранде запазва първенството си за четвърта поредна седмица със сингъла "7 Rings". На второ място дебютира парчето й "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored". Сингълът "Thank U, Next", с който Гранде прекара седем непоследователни седмици на върха в чарта, се е изкачил от седмото до третото място.

По повод историческото си постижение Ариана Гранде написа в Туитър, че се чувства изключително горда и благодарна за всичко.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от певицата Холзи със сингъла "Without Me" и рапърите Пост Малоун и Суа Ли с парчето "Sunflower".