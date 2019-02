Алиша Кийс, Холзи и Гарт Брукс със специални отличия на "Айхарт рейдио"

Певиците Алиша Кийс и Холзи и кънтри певецът Гарт Брукс ще бъдат почетени на предстоящата церемония за музикалните награди на "Айхарт рейдио", съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Триото ще получи специални отличия на наградната церемония, която ще бъде организирана на 14 март в театър "Майкрософт" в Лос Анджелис.

Алиша Кийс ще бъде удостоена с приза "Новатор" за приноса си към поп културата и различни социални каузи. Сред предишните носители на почетното отличие са Фарел Уилямс, Джъстин Тимбърлейк, Ю Ту, Бруно Марс.

Гарт Брукс ще получи новоучредената награда "Артист на десетилетието" за влиянието си върху музикалната индустрия. Брукс е най-продаваният самостоятелен изпълнител в историята на САЩ. От албумите на кънтри певеца са продадени над 148 милиона копия.

Певицата Холзи ще бъде почетена с награда "Фангърлс" - признание за изпълнителки, които прекрачват границите с музиката и посланията си. Отличието беше учредено миналата година. Негова първа носителка стана певицата Камила Кабело.

Холзи е сред номинираните за наградата на "Айхарт рейдио" за изпълнителка на годината заедно с Кабело, Ариана Гранде, Карди Би и Дуа Липа.

В категорията за изпълнител на годината ще се съревновават Дрейк, Ед Шийран, Кендрик Ламар, Пост Малоун и Шон Мендес.

С номинации за най-добър дует/група са "Имаджин дрегънс", "Марун 5", "Файв секъндс ту съмър", "Паник ет дъ диско" и "Туенти уан пайлътс".

В категорията за песен на годината са номинирани Пост Малоун за "Better Now", "Марун 5" за "Girls Like You" в сътрудничество с Карди Би, Дрейк за "God's Plan", Ед Шийран за "Perfect" и диджей Зед, дуото "Грей" и Марън Морис за "The Middle".