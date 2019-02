Вижте номинациите за "Оскар"

Тази вечер за 91-ви път Американската филмова академия ще връчи най-престижните награди в света на киното - "Оскар". "Рома" и "Фаворитката" поведоха в надпреварата с по десет номинации в основните категории, сред които за най-добър филм, режисура, актриси в главна и поддържаща роля, оригинален сценарий и операторско майсторство. След тях по брой номинации се нареждат "Роди се звезда" и "Вице" с по осем. "Черната пантера" е със седем и прави пробив като първата лента за супергерои в историята на "Оскар"-ите, номинирана за най-добър филм, предаде "Дневник".

Ето кои са основните претенденти за наградата:

Най-добър игрален филм:

"Черната пантера"

BlacKklansman

"Бохемска рапсодия"

"Фаворитката"

"Зелената книга"

"Рома"

"Роди се звезда"

"Вице"

Най-добра актриса в главна роля:

Ялица Апарисио в "Рома"

Глен Клоуз в "Съпругата"

Оливия Коулман във "Фаворитката"

Лейди Гага в "Роди се звезда"

Мелиса Маккарти в Can you Ever Forgive Me?

Най-добър актьор в главна роля:

Крисчън Бейл във "Вице"

Брадли Купър в "Роди се звезда"

Уилям Дефо във "Ван Гог: Пред портите на вечността"

Рами Малек в "Бохемска рапсодия"

Виго Мортенсен в "Зелената книга"

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Ейми Адамс във "Вице"

Марина де Тевира в "Рома"

Реджина Кинг в If Beale Street Could Talk

Ема Стоун във "Фаворитката"

Рейчъл Уайз във "Фаворитката"

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Махершала Али в "Зелената книга"

Адам Драйвър в BlacKkKlansman

Сам Елиът в "Роди се звезда"

Ричард Грант в Can you Ever Forgive Me?

Сам Рокуел във "Вице"

Режисура:

Спайк Лий за BlacKkKlansman

Павел Павликовски за Cold War

Йоргос Лантимос за "Фаворитката"

Алфонсо Куарон за "Рома"

Адам Маккий за "Вице"

Операторско майсторство:

Лукас Жал (Cold War)

Роби Райън ("Фаворитката")

Калеб Дешанел (Never Look Away)

Алфонсо Куарон ("Рома")

Матю Либатик ("Роди се звезда")

Оригинален сценарий:

"Фаворитката" - Дебора Дейвис и Тони Макнамара

First Reformed - Пол Шрейдър

"Зелената книга" - Ник Валелонга, Брайън Къри и Питър Фарели

"Рома" - Алфонсо Куарон

"Вице" - Адам Маккий

Адаптиран сценарий:

The Ballad of Buster Scruggs - Джоел и Итън Коен

BlacKkKlansman - Чарли Уахтел, Дейвид Рабиновиц и Спайк Лий

Can You Ever Forgive Me? - Никол Холофсенър и Джеф Уити

If Beale Street Could Talk - Бари Дженкинс

"Роди се звезда" - Ерик Рот, Брадли Купър и Уил Фетърс

Чуждоезичен филм:

Capernaum - Ливан

Cold War - Полша

Never Look Away - Германия

"Рома" - Мексико

Shoplifters - Япония

Анимация:

"Феноменалните 2"

"Островът на кучетата"

Mirai

"Ралф разбива интернета"

"Спайдър-мен: В Спайди вселената"

Оригинална музика:

"Черната пантера"

BlaKkKlansman

If Beale Street Could Talk

"Островът на кучетата"

"Мери Попинз се завръща"