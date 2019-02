Кендал Дженър полугола на партито след "Оскарите" (Снимки)

View this post on Instagram

@kendalljenner Absolutely Turns Heads At The @vanityfair Oscars Party In A #RamiKadi Black Lurex Velvet Gown From The #RKSS19 Couture Collection. Styled By @marnixmarni Celebrity Liaisons @mohiebdahabieh #KendallJenner #RamiKadi #Oscars2019 #Oscars #VanityFair #VanityFair2019 #RamiKadiAngels