Ариана Гранде запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Ариана Гранде за втора поредна седмица е начело в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "Thank U, Next" на Гранде за периода на отчитане са продадени 151 000 албумни единици, предаде БТА.

"Thank U, Next" е четвъртият албум на Ариана Гранде, оглавил престижния чарт, и първият, задържал се на върха повече от една седмица.

Тавата е и първата на изпълнителка, прекарала повече от седмица на първа позиция от над една година, откакто Тейлър Суифт отбеляза четири непоследователни седмици начело с албума си "Reputation".

Двата саундтрака, които миналата седмица заемаха втора и трета позиция, тази седмица са разменили местата си. При новата подредба на второ място е саундтракът към филма "Бохемска рапсодия" с 56 000 продадени единици, а на трето - този към "Роди се звезда" с 51 000 продадени единици.

Четвърта позиция в класацията заема кънтри дуото "Флорида Джорджия лайн" с 50 000 продадени единици от албума "Can't Say I Ain't Country". Това е четвъртият диск на формацията, намерил място в Топ 5 на албумния чарт.

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от 10-годишния микстейп "So Far Gone" на Дрейк, който канадският рапър първоначално пусна безплатно през 2009 г. От тавата - десетият пореден албум на канадеца, намерил място в Топ 10, за периода на отчитане са продадени 45 000 албумни единици.