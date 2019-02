Премиерата на балета, който Мик Джагър написа за любимата си, ще е през март

Световната премиера на балет по редактирана от Мик Джагър музика на "Ролинг стоунс" ще се състои в Мариинския театър в Санкт Петербург в края на месец март, предаде ТАСС.

Представлението ще е в рамките на вечерта "Творческа работилница за млади хореографи" по време на 28-ия балетен фестивал "Мариинский", предаде БТА.

"Творческата работилница за млади хореографи" ще поднесе много изненади и ще е един от подаръците за зрителите. В рамките на проекта ще се състои премиерата на балета по песни на "Ролинг стоунс" в постановка на Мелани Хамрик от Американския балетен театър", се казва в информация, качена на сайта на Мариинския театър.

Зрителите ще могат да видят представлението на балета "Порт руж" на 26 март. Постановката включва известни песни на "Ролинг стоунс", сред които "You Can't Always Get What You Want", "Paint It Black" и "She's a Rainbow".

След премиерата в Мариинския театър, балетът ще бъде показан в центъра "Линкълн" в Ню Йорк.

За половинвековната си кариера бандата "Ролинг стоунс" е издала около 50 студийни и концертни албума, от които са продадени над 250 милиона копия в целия свят. Последният й засега албум "Blue & Lonesome" излезе в началото на декември 2018 г.