И без наш филм българско знаме на оскарите (Обзор, видео)

Димитър Маринов, който играе в най-добрия филм тази година - “Зелената книга”, се докосна до статуетката, връчена от Джулия Робъртс

Българското знаме се развя на сцената в “Долби театър” в нощта на оскарите. Актьорът Димитър Маринов взе статуетката на американската филмова академия с трибагреника ни, който стърчеше от джоба на сакото му. Той играе второстепенната роля на руския виолончелист Юрий Тахт в големия победител тази година “Зелената книга”. Статуетката беше връчена от красивата актриса Джулия Робъртс.

Освен за най-добър филм “Зелената книга” бе отличен в още две категории. Махершала Али като джаз пианиста Дон Шърли получи награда за най-добър актьор в поддържаща роля, а Ник Валелонга, Брайън Къри и Питър Фарели грабнаха приза за оригинален сценарий.

Филмът е по истинска история и разказва за италиано-американеца Тони Устата, който става шофьор на афроамериканския пианист Дон Шърли. В средата на 60-те виртуозът тръгва на турне из най-южните щати, където

сегрегацията все още

властва в обществото

“Зелената книга” получи много противоречиви коментари в интернет, след като му бе присъден “Оскар” за най-добър филм. “Най-лошото в цялата тази история е, че този боклучав филм спечели в година, в която имаше други наистина интересни и стойностни филми на тема раси и расови взаимоотношения”, оплаква се недоволен кинопочитател в социалните мрежи.

Сред потребителите на социалните мрежи недоволство породи и краткото участие на групата “Куин” и Адам Ламбърт, които откриха тазгодишното шоу, преминало без водещ за първи път от 30 години. Церемонията беше открита от рок легендите, а Ламбърт пя заедно с тях. Те изсвириха двете емблематични парчета We Will Rock You и We Are The Champions. Според световните медии като Би Би Си отсъствието на водещ на наградите е дало възможност да се обърне максимално внимание на актьорите.

Прави впечатление, че тазгодишната церемония на оскарите премина с голямо

поощряване на

чернокожите

кинотворци

“Зелената книга”, която разказва историята на чернокож музикант хомосексуалист, взе 3 статуетки. Фентъзи филмът “Черната пантера” показва първия чернокож супергерой и също грабна 3 оскара: за най-добър дизайн, най-добра оригинална музика и най-добри костюми. С награда си тръгна и екипът на лентата BlackKкKlansman. Филмът е базиран на действителни случки и разказва за чернокож полицай, който се внедрява в ку-клукс-клан.

“Направихме филм за гей имигрант, който живее без примирие със себе си”, каза победителят в категорията “Най-добра мъжка роля” Рами Малек. Той изигра Фреди Меркюри в “Бохемска рапсодия”. “Аз съм син на емигранти от Египет. Първо поколение американец съм и историята ми се пише сега. Няма как да бъда по-благодарен на всеки един от вас”, обърна се актьорът към гостите в “Долби театър”. След емоционалната си реч

на слизане от сцената

Малек се спъна

и падна

Той седна на първия ред, а няколко медици го прегледаха. С оскара в ръка Малек разцелува лекарите и с това показа, че няма никакви наранявания.

37-годишният актьор беше най-често споменаваното име за наградата за най-добра мъжка роля. Изненада беше победителката за най-добра женска роля. Букмейкърите предвиждаха това да е номинираната за седми път Глен Клоуз, но статуетката отиде при британката Оливия Колман. “Отдавна си мой идол и не исках да се получи така”, с тези думи се обърна победителката към 71-годишната Клоуз. Колман се превъплъщава в образа на кралица Анна във филма “Фаворитката”.

Оливия Колман, която избягва светския шум на Холивуд, е

смятана за

национално съкровище

във Великобритания

Нейната кариера започва в родината ѝ преди около две десетилетия. Тя е известна с превъплъщенията си както в комедийни скечове, така и в драматични образи в мистерията “Убийство на плажа” и шпионския трилър “Нощният мениджър”. Следващата роля, в която почитателите ще видят Оливия Колман, отново е в образа на кралица. Този път тя ще е кралица Елизабет на средна възраст в предстоящия трети сезон на сериала “Короната”.

“Рома” беше фаворит за най-добър филм. Черно-бялата мексиканска лента все пак получи 2 награди “Оскар”. Тя е победител в категорията за най-добър чуждоезичен филм. Статуетка получи режисьорът й Алфонсо Куарон. Неговото детство е вдъхновението за историята, която разказва за мексиканско семейство през 70-те години на миналия век.

Лейди Гага получи “Оскар” за най-добра песен - Shallow. Определено като най-запомнящ се момент на тазгодишните награди ще остане нейното излизане на сцената заедно с Брадли Купър. Двамата заедно изпяха своя хит от филма “Роди се звезда”. Те отново влязоха в ролите си на влюбена двойка музиканти. Седнаха един до друг на рояла и пяха с допрени глави. “Всичко, което трябва да кажа, е, че дължа наградата на многото работа. Работя за нея от наистина много дълго време”, каза Лейди Гага със сълзи на очите в момента, в който взе оскара в ръцете си.

Пълен списък на наградените:

Най-добър филм - “Зелена книга”

Най-добър режисьор - Алфонсо Куарон за “Рома”

Най-добра главна мъжка роля - Рами Малек за “Бохемска рапсодия”

Най-добра главна женска роля - Оливия Колман за “Фаворитката”

Най-добра поддържаща мъжка роля - Махершала Али за “Зелена книга”

Най-добра поддържаща женска роля - Реджина Кинг за “Ако Бийл стрийт можеше да говори”

Най-добро операторско майсторство - Алфонсо Куарон за “Рома”

Най-добър оригинален сценарий - Ник Валелонга, Брайън Къри и Питър Фарели за “Зелената книга”

Най-добър адаптиран сценарий - Чарли Уачтел, Дейвид Рабоновиц, Кевин Уилмот и Спайк Лий за BlackKкKlansman „Черен в клана”

Най-добър чуждоезичен филм - “Рома” от Мексико

Най-добра оригинална музика - “Черната пантера”

Най-добра оригинална песен от филм - Shallow на Лейди Гага и Брадли Купър от “Роди се звезда”

Най-добър пълнометражен документален филм - “Сам на скалата”

Най-добър късометражен игрален филм - Skin

Най-добър късометражен анимационен филм - Bao

Най-добър анимационен филм - “Спайдърмен: В Спайди-вселената”

Най-добри визуални ефекти - “Първият човек”

Най-добри кюстюми - Рут Картър за “Черната пантера”

Най-добър звуков микс - Джон Касали, Тим Каваджин, Пол Мейси за “Бохемска рапсодия”

Най-добър звуков монтаж - Джон Уорхърст и Нина Хартстоун за “Бохемска рапсодия”

Най-добър дизайн - Хана Бийчлър и Джей Харт за “Черната пантера”

Най-добър грим и прически - Грег Кенъм, Кейт Биско и Патриша Дихейни за “Вице”