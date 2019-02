Ариана Гранде запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Ариана Гранде за пета поредна седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщава сайтът на изданието.

След като преди седмица стана едва вторият изпълнител в 60-годишната история на чарта след "Бийтълс", окупирал едновременно първите три места, Гранде запазва лидерството си със сингъла "7 Rings", предаде БТА.

Парчетата "With Your Girlfriend, I'm Bored" и "Thank U, Next" на Ариана Гранде, които миналата седмица бяха на второ и трето място, при новата подредба са съответно на осма и четвърта позиция.

Второ място в чарта заема певицата Холзи със сингъла "Without Me". Следват рапърите Пост Малоун и Суа Ли с парчето "Sunflower".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от Карди Би и Бруно Марс със сингъла "Please Me". Това е второто сътрудничество на рапърката и певеца, което намира място в Топ 10. Миналата година Карди Би и Бруно Марс стигнаха до третата позиция в чарта за сингли със съвместното им парче "Finesse".