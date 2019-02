Вижте кои известни актьори са се разминали с "Оскар"-а повече от веднъж

След като британката Оливия Колман изненадващо надделя над сочената за фаворитка за "Оскар" Глен Клоуз, холивудската ветеранка е новата рекордьорка сред актрисите с най-много номинации за престижните отличия без победа, съобщава "Варайъти", цитиран от БТА.

Клоуз има седем номинации за "Оскар" - за ролите си в "Съпругата", "Албърт Нобс", "Фатално привличане", "Опасни връзки", "Светът според Гарп", "Голямото замръзване" и "Талантът", и нито една награда на киноакадемията в колекцията си, припомня изданието.

Преди церемонията за наградите "Оскар" 71-годишната Глен Клоуз си поделяше "съмнителната титла" за най-много номинации - по шест на брой без победа, с покойните актриси Телма Ритър и Дебора Кер. След състоялата се в неделя церемония към Ритър и Кер се присъедини актрисата Ейми Адамс. 44-годишната Адамс досега не е печелила "Оскар", въпреки шестте си номинации. Тази година Ейми Адамс се съревноваваше за приза за поддържаща актриса за ролята си във "Вице". Актрисата преди това е номинирана за "Оскар" за изпълненията си в "Джунбъг", "Съмнения", "Боецът", "Учителят" и "Американска схема".

Сред тазгодишните претенденти имаше и други актьори, които никога не са печелили "Оскар", въпреки многобройните си номинации. Сред тях са Брадли Купър, Уилям Дефо, Виго Мортенсен.

Брадли Купър

Актьорът, който дебютира като режисьор с римейка на "Роди се звезда", беше номиниран в категорията за главна мъжка роля, но изгуби от Рами Малек. Брадли Купър преди е участвал в надпреварата за "Оскар" с изпълненията си в "Американски снайперист", "Наръчник на оптимиста" и "Американска схема".

Уилям Дефо

Дефо се съревноваваше в същата категория с Купър и Малек с получилата си ласкави отзиви от критика роля на Винсент ван Гог във филма "Пред портите на вечността". Актьорът също не е печелил "Оскар", въпреки номинациите си и за "Взвод", "Сянката на вампира" и миналогодишната за "Проектът Флорида".

Виго Мортенсен

Мортенсен също участваше в надпреварата за "Оскар" за главна мъжка роля с изпълнението си в "Зелената книга". Предишните му номинации са за "Източни обещания" и "Капитан Фантастик".

Сам Елиът

Случаят с ветерана Сам Елиът е малко по-различен. На 74 години - 50 години след като името му за първи път е споменато в телевизионен сериал, Елиът получи първата си номинация за "Оскар" като поддържащ актьор в "Роди се звезда". Ветеранът обаче се размина с отличието в категорията, което за втори път в кариерата си, при това в рамките само на две години, спечели Махершала Али.

Към тазгодишните претенденти, които за пореден път се разминаха с лелеяния "Оскар", "Варайъти" прибавя още няколко имена:

Уил Смит

Смит има две номинации за наградите на американската киноакадемия - за "Преследване на щастието" и "Али". През 2015 г. актьорът се размина с трета номинация - за ролята си в "Concussion" ("Защитник"). Демонстрираното към Уил Смит пренебрежение стана една от причините да възникне движението "Оскар"-ите са толкова бели".

Том Круз

Въпреки безчет запомнящи се роли, Круз има само три номинации за "Оскар" - за "Роден на четвърти юли", "Магнолия" и "Джери Магуайър".

Джейк Джиленхол

Джиленхол има само една номинация за "Оскар" - за най-добър актьор в поддържаща роля за "Планината Броукбек". Въпреки очакванията именно той да спечели, отличието отиде при Джордж Клуни за "Сириана". Киноакадемията отново демонстрира пренебрежително отношение към Джейк Джиленхол, оставяйки го без номинация за възторжено приетата му от критиката роля в "Лешояда".

Джони Деп

Подобно на героя си от поредицата "Карибски пирати" капитан Джак Спароу, Джони Деп все още търси златото. Актьорът-хамелеон е участвал в надпреварата за "Оскар" и се е разминавал с отличията с ролите си в "Карибски пирати: Проклятието на черната перла", "Пътят към Невърленд" и "Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт".

Мишел Уилямс

Уилямс - бившето дете-звезда, има номинации за "Оскар" за ролите си в "Синя валентинка", "Моята седмица с Мерилин", "Планината Броукбек" и "Манчестър до морето".

Самюъл Л. Джаксън

Въпреки че се е снимал в над 125 филма, Джаксън е номиниран за "Оскар" само веднъж - за ролята си във филма "Криминале".

Ед Харис

Харис също е член на клуба на "четирикратно номинираните за "Оскар" - с изпълненията си във филмите "Полок", "Аполо 13", "Шоуто на Труман" и "Часовете".

Анет Бенинг

Ветеранката също има четири номинации - за "Измамниците", "Американски прелести", "Да бъдеш Джулия" и "Децата са добре".

Брад Пит

Въпреки че има "Оскар" в качеството си на продуцент на филма "12 години в робство", Пит - една от най-големите звезди на Холивуд, никога не е печелил актьорския приз. Брад Пит е номиниран за ролите си в "Кешбол", "Странният случай с Бенджамин Бътън" и "Дванайсет маймуни".

Анджела Басет

Шестдесетгодишната Басет, известна с превъплъщенията си в образите на действителни жени, изненадващо има само една номинация за "Оскар" - за ролята си на Тина Търнър във филма "What's Love Got to Do with It" (1993).

Сирша Ронан

Двадесет и четири годишната актриса вече има три номинации за "Оскар" - за "Лейди Бърд", "Бруклин" и "Изкупление". Първата от тях - за "Изкупление", Ронан получава на 13-годишна възраст.

Лора Лини

Лини също има три номинаци и нито един "Оскар" в актива си. Актрисата е номинирана за изпълненията си в "Диваците", "Кинси" и "Можеш да разчитате на мен".

Уди Харелсън

Харелсън, известен с еклектичните си филмови роли, също е участвал в надпреварата за "Оскар" три пъти - с изпълненията си в "Три билборда извън града", "Народът срещу Лари Флинт" и "Вестоносецът".

Мат Деймън

Деймън е печелил "Оскар" като сценарист на "Добрият Уил Хънтинг" заедно с Бен Афлек, но е губил в актьорската надпревара и трите пъти, в които е бил номиниран. Номинациите му са за "Марсианецът", "Несломим" и "Добрият Уил Хънтинг".

Лора Дърн

Дърн с разминава с "Оскар" два пъти - с ролите си в "Палавата Роуз" и "Моята разходка в дивото". В единия случай актрисата губи от Джоди Фостър за "Мълчанието на агнетата", а във втория - от Патриша Аркет за "Юношество".

Итън Хоук

Хоук има актьорски номинации за изпълненията си в "Тренировъчен ден" и "Юношество", и като автор на адаптиран сценарий за "Преди полунощ" и "Преди залез".

Салма Хайек

Хайек е номинирана за "Оскар" само веднъж - за ролята си във "Фрида". Актрисата се сблъсква със сериозна конкуренция в надпревара за приза - Джулиан Мур, Рене Зелуегър, Даян Лейн и Никол Кидман, която печели с изпълнението си в "Часовете".

Питър О'Тул

О'Тул, починал през 2013 г., е актьорът с най-много номинации за "Оскар" без победа - осем на брой. Ирландецът е номиниран за ролите си в "Лорънс Арабски", "Бекет", "Лъвът през зимата", "Довиждане, мистър Чипс", "Управляващата класа", "Каскадьорът", "Моята последна година" и "Венера".

Албърт Фини

Фини почина в началото на месеца на 82-годишна възраст и беше включен в сегмента In Memoriam на церемонията за наградите "Оскар". Актьорът не е печелил отличие на киноакадемията, въпреки петте си номинации - за "Том Джоунс", "Убийство в Ориент Експрес", "Гардеробиерът", "Под вулкана" и "Ерин Брокович".