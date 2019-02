Ема Бънтън от "Спайс гърлс" издаде сингъл след 13-годишна пауза (Видео)

Ема Бънтън от разпадналата се група "Спайс гърлс" издаде сингъл след 13-годишна пауза - Baby Please Don't Stop, съобщи в. "Мирър".

Певицата обяви новината в Инстаграм и пусна видеото на новата песен. Дали тя пее за себе си в трето лице, не е ясно, но феновете й ще се развълнуват от задъханите й вокали на фона на лековата смесица от поп и джаз, предаде БТА.

Предишният сингъл на Ема Бънтън беше All I Need to Know. Той не беше успешен. Друга песен от албума Life in Mono от 2006 г., в който беше включен, обаче влезе в топ 3 на британската класация. Това беше кавърът на песента Downtown на Петула Кларк.

Ема Бънтън е заемала първо място като солов изпълнител с What Took You So Long през 2001 г. и второ с What I Am заедно с дуета "Тин Тин Аут".

Baby Please Don't Stop е първият сингъл от албума My Happy Place на Ема Бънтън, чието излизане е насрочено за април.