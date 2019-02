Откриват изложба на Станислав Беловски, изследващ алтернативните светове на космонавти и ангели

На 5 март от 19.00 часа в столичната галерия "Нюанс" се открива изложбата на живописеца Станислав Беловски под наслов “No Reason to Leave from the Sun”. Тя ще продължи до 23 март.

В 14 нови работи предстоящата изложба на Беловски изследва алтернативните „какво ако…“ светове на космонавти и ангели, на модата, корсетите на Фрида, скафандри, пилоти, известни картини и една принцеса.

Някога да сте си мислели какво ще е да се върнете в миналото и да промените начина, по който нещата са станали? Или как редактирането на миналото ще се отрази на бъдещето? Може ли теорията за мултивселената от някой документален филм да даде отговор или трябва да овладеем пътуването в Космоса първо?

"Няма причина да напускаме Слънцето“ (“No reason to leave from the sun”), оптимистично заявява заглавието на изложбата, в тон с привидно безгрижния и ясен визуален език, който свързваме с работата на Беловски.