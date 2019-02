Дилета Скандюци, която ще пее на 10 март в София, спечели първенство по приготвяне на тирамису

Откриват изложба на Станислав Беловски, изследващ алтернативните светове на космонавти и ангели На 5 март от 19.00 часа в столичната галерия "Нюанс" се открива изложбата на живописеца Станислав Беловски под наслов “No Reason to Leave from the Sun”. Тя ще продължи до 23 март.