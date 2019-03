Ерос Рамацоти започна турнето с много разпродадени дати

Турнето на Ерос Рамацоти започна на 14 февруари в Мантова и досега вече са минали 6 дати, а шоуто му е повече от впечатляващо. Огромен полегат екран, наподобяващ рампа за скейтбордове, минава през цялата сцена, като по него непрекъснато се излъчват мултимедия и светлинни ефекти.

Интересът към турнето Vita Ce N'e е огромен и вече част от датите са напълно разпродадени. Тези дни предстоят четири поредни концерта в Милано и още толкова в Рим, билетите за които също са изцяло или почти изчерпани.

Италианската звезда ще дойде със спектакъла си и в София на 3 октомври, когато ще пее в зала “Арена Армеец”. С обиколката си той представя новия си албум, на който е кръстено и турнето. На сцената той изпълнява парчета от тавата, но и някои от най-популярните си хитове, сред които I Belong to You, Adesso Tu, L'Aurora, Musica e. По време на концертите представя и новия си хит Per Le Strade Una Canzone, който записа с латинозвездата Луис Фонси. Дъщерята на Ерос Рамацоти - Аурора, която е тв звезда в Италия, пък пусна предизвикателство в социалните мрежи с това парче и сега фенове си правят клипчета с танц към сингъла. Видео засне и половинката на Ерос - Марика, която застана пред камерата с костюм на зебра.