Станислав Белковски редактира миналото в картини в “Нюанс”

Някога да сте си мислили какво е да се върнете в миналото и да промените начина, по който нещата са станали? Или как редактирането му ще се отрази на бъдещето?

В 14 нови работи художникът Станислав Беловски (1976) изследва алтернативните “какво, ако…” в светове на космонавти и ангели, на модата, корсетите на Фрида (Кало), скафандри, пилоти, известни картини и една принцеса. “Няма причина да напускаме Слънцето” (No reason to leave from the sun), оптимистично заявява изложбата в тон с привидно безгрижния и ясен визуален език, който се свързва с работите на Беловски.

“Експериментирам с колажите, с използването на образите като цветове и щрихи от доста време. Работите следват и развиват тази насока. Забавлявам се, като виждам как този колажен и смесващ визуален език се използва широко в интернет меметата, но също и от известни музейни институции в комуникацията им с публиката”, споделя авторът.

Изложбата може да бъде видяна от 5 до 23 март в галерия “Нюанс” (ул. “Денкоглу” 42, София). Тя със сигурност ще бъде пак така провокативна, посещавана и успешна като предишната.