Антония Петрова-Батинкова направи Погача на сина си Благовест (Снимки)

В навечерието на 1 март се състоя Погачата на нашият първороден син, Благовест Ивайло Батинков! След като бе достойно представен пред Бог, с чиста молитва, Благовест бе представен и пред обществото в присъствието на 40 специални, успели, реализирани, добри и силни жени, майки, роднини и приятелки! Благодаря, на тези 40 жени, които орисаха на 40 ден нашия Принц! Темата на празненството ни бе Мартеницата, белият и червеният цвят, олицетворение на сила и чистота, както и символът на Щъркела, който донася най-желаното бебе и с него разцъфва пролетта, символ на чистота и ново начало на един изключителен, нов живот, какъвто ще бъде този на сина ни! Погачата протече по всички българси традиции, но с нов прочит в съвремието. Спазихме обичая, като го съчетахме и с приятната атмосфера на саксофонист, водеща в народна носия, която разказваше за всеки детайл и запознаваше гостите, които участваха в ритуалите, перфектно подбрани от всички краища на България за благополучие на сина ни. Ресторант “Ниагара” се погрижи за перфектното оформление и изключително вкусните и ефектни сладкиши и изискани храни, съчетани с постоянна пелена от сух лед в залата през цялото време на празненството. Всичко това добави още магия към празника. Имаше много лукс, български традиции, смях, атмосфера, уют, позитивни емоции и любов. Благодарим на всички, които направиха празника ни толкова специален и орисаха Благовест! Сине, орисваме те да си здрав, честит, силен, щастлив, успешен и благословен, като името си! Бест Батинков (Best Batinkov) бъди пръв и най-добрия във всичко, с което се захванеш, като името си! Да бъде! ???+????>????????