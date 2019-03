Певицата Деми Ловато потвърди раздялата си с дизайнера Хенри Леви

Американската певица Деми Ловато потвърди раздялата си с модния дизайнер Хенри Леви след четиримесечна романтична връзка, съобщи сайтът на Ентъртейнмънт тунайт, цитиран от БТА.

26-годишната изпълнителка на песента "Tell Me You Love Me" и дизайнерът на модната линия "Анфан Риш Деприме" (което в превод от френски значи "депресирани богати деца") бяха забелязани заедно за първи път през ноември миналата година в ресторант "Матсухиса" в Бевърли хилс, Калифорния. Тогава Ловато бе излязла от клиника след възстановяване от свръхдоза с наркотични вещества.

Източници, близки до звездата, разказаха, че Ловато и Леви са се запознали преди две години при престой в друг възстановителен център. Те веднага си допаднали, но след като тя се е излекувала, не са поддържали връзка.

Певицата вече не контактува с хората, оставили я да стигне до свръхдоза.