Джаред Лето и Кристоф Валц ще дебютират като режисьори на кинофестивал в Ню Йорк

Документален филм за Челси Манинг, новият проект на режисьора Вернер Херцог и филм за учениците и родителите от Паркланд, Флорида, след масовата стрелба в местна гимназия са сред продукциите, които ще бъдат показани премиерно на кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На кинофестивала "Трайбека" актьорът и певец Джаред Лето и актьорът Кристоф Валц ще дебютират като режисьори на пълнометражни продукции. Документалният филм "Един ден в живота на Америка" на Лето проследява отбелязването на 4 юли в един и същ ден в 50-те щата. Валц дебютира като режисьор и изпълнява една от ролите в трилъра "Джорджтаун" заедно с Анет Бенинг и Ванеса Редгрейв.

Фестивалната селекция включва 103 игрални филма, 40 процента от които са режисирани от жени. В трите конкурсни секции дамите зад камера са 50 процента - постижение, към което се стремят много кинофестивали.

Сред фестивалните предложения е документалният филм "XY Челси" на Тим Травърс Хокинг за Челси Манинг, бившата информаторка на Уикилийкс, превърнала се в икона на транссексуалните. Очаква се Манинг да говори след премиерата на филма.

"След Паркланд" на Емили Тагучи и Джейк Лефърман е документален разказ за учениците и родителите след масовата стрелба в местната гимназия "Марджъри Стоунман Дъглас".

Вернер Херцог ще представи премиерно новия си проект "Номад: По стъпките на Брус Чатуин". Филмът проследява пътешествието на кинодееца, вдъхновено от британския писател и журналист.

На фестивала ще бъдат показани и няколко музикални документални продукции, сред които "Devil's Pie" за певеца Д'Анджело и "Тихия" ("The Quiet One") за басиста на "Ролинг Стоунс" Бил Уайман.

Антоан Фукуа ще представи документалния си филм "Как е името ми" ("What's My Name") за Мохамед Али, продуциран от баскетболната звезда Леброн Джеймс.

Фестивалната селекция включва също биографичния филм "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" със Зак Ефрон в ролята на серийния убиец Тед Бънди и комедията "Standing Up, Falling Down" с Били Кристъл и Бен Шуорц.

Кинофестивалът "Трайбека" ще започне на 24 април и ще продължи до 5 май. По-рано беше оповестено, че 18-ото издание на проявата ще бъде открито с документален филм за легендарния театър "Аполо".