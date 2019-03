"Продиджи" снимали клип в София 2 седмици преди смъртта на Кийт Флинт?

В последното нещо което бандата "Продиджи" ще остави в света на музиката след смъртта на вокалиста Кийт Флинт, има българска следа.

Само две седмици преди трагичната новина за самоубийството му "Продиджи" са снимали чисто нов клип в София.

Режисьори на видеото към песента "We Live Forever" са Херардо дел Хиеро и Томас Пеня. Доказателството, че бандата е била на родна територия са снимки, публикувани в инстаграм профила на Хиеро, които са направени в София.

От българска страна продукцията се е доверила на Solent Film, които също са споделили снимки от проекта в социалните мрежи, без обаче да разкриват, че е за "Продиджи", но са отбелязали присъствието на клона на фирмата на режисьорите, съобщават от "Монитор".

След общо четири концерта на българска земя "Продиджи" са решили да документират в клипа си друго лице на България. Двата квартала, които са избрани за снимките са "Овча купел" и "Дружба".

Парчето "We Live Together" е от последния албум на "Продиджи" - No Tourist. Не се знае обаче кога видеото ще види бял свят заради изненадващата и шокираща новина за смъртта на Флинт.

Към момента не е ясно как и дали изобщо бандата ще продължи да съществува, тъй като членовете и все още не са излезли с официално изявление.