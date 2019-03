Роби Уилямс изнесе първия от поредицата си концерти в Лас Вегас

Роби Уилямс заяви, че се е почувствал страхотно по време на първия от поредицата си концерта в Лас Вегас, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Планирани са общо 15 негови концертни изяви в Града на греха до месец юли.

Изпълнителят на хита "Angels" заяви пред зрителите, че не може да си спомни друго шоу да е означавало толкова много за него.

Роби се постара началото на поредицата му концерти да е стилно, като за целта бе поканил специални гости, сред които баща си Пийт. Той се присъедини към сина си на сцената, за да изпълни в дует с него кавър на песента "Sweet Caroline" на Нийл Даймънд. Роби освен това избра момиче сред публиката, за да му направи серенада с песента "Something Stupid" на Франк Синатра.

Роби Уилямс изпълни и кавър на песента "New York, New York" на Франк Синатра, като в текста й замени "Ню Йорк" с "Лас Вегас". Неговите изпълнения на кавър на "Creep" на "Рейдиохед" и на версия на "It Wasn't Me" на Шаги получиха много аплодисменти от зрителите.

Роби зарадва също феновете с изпълнения на свои песни, сред които "Swings Both Ways".

"Искам да съм известен в Америка - отбеляза той. - Искам Дженифър Анистън да знае кой съм аз."

Роби Уилямс обяви през ноември м.г., че ще изнесе поредица концерти в Лас Вегас. Той увери, че за него това е сбъдната мечта.