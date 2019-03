Том Уокър оглави британската класация за албуми (Видео)

Том Уокър, който спечели награда БРИТ за пробив, надделя над Брайън Адамс за първото място в британската класация за албуми, съобщи Прес асосиейшън.

Шотландският певец благодари на феновете си за подкрепата. Той стана известен със сингъла "Leave a Light on" през 2017 г., предава БТА.

Том Уокър издаде дебютния си албум "What a Time to be Alive" миналата седмица. Той зае веднага първото място с 37 000 продадени албума, 64 процента от които в традиционен формат.

Новият албум "Shine a Light" на канадската суперзвезда Брайън Адамс зае второто място.

"Thank U, Next" на Ариана Гранде слезе от второто на третото място. Четвъртото и петото място заемат саундтраците към филмите "Най-великият шоумен" и "Бохемска рапсодия".

Смъртта на Кийт Флинт от "Продиджи" възобнови интереса към групата и три от албумите й се върнаха в топ 40 на британската класация. "Their Law: The Singles" зае 13-о място, "The Fat Of The Land" - 26-о, а "No Tourists", който оглави британската класация през ноември, е на 35-о място.

Класацията на синглите за втора седмица оглавява Луис Капалди със "Someone You Loved". Следва "Giant" на Калвин Харис и Раг ен Боун Ман. "Don't Call Me Up" на Мейбъл е на трето място. Ариана Гранде заема четвъртото и петото място с "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" и "7 Rings".