Хозиър оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Ирландският певец Хозиър оглави за първи път класацията на "Билборд" за албуми с "Wasteland, Baby", съобщи сайтът на изданието.

Продажбите на "Wasteland, Baby" са общо 89 000 еквивалентни албумни единици, от които 75 000 в традиционен формат, предава БТА

"Wasteland, Baby" е първият рок албум, оглавил класацията Топ 200 от повече от три месеца - откакто "Мъмфорд енд сънс" издадоха "Delta" през декември миналата година.

Предишният албум на Хозиър от 2014 г., който носеше неговото име, достигна до второ място в класацията Топ 200. Хитът от него "Take me To Church" оглави класацията за рок песни на "Билборд" и остана на първото място 23 седмици. В общата класация за сингли Хот 100 той достигна второ място.

На второ място в класацията на "Билборд" за албуми е "Thank U, Next" на Ариана Гранде с 86 000 продадени албумни единици. Саундтракът към филма "Роди се звезда" слезе от първо на третото място. Челната петица допълват двама рапъри - Ту Чейнз и Лил Скайс, съответно с албумите "Rap or Go to the League" и "Shelby".