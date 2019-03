Демо запис на Дейвид Боуи отива на търг

Демо записът на първия хит на Дейвид Боуи, "Starman", направен в Би Би Си през 1972 година, ще бъде предложен на търг, предаде Би Би Си.

Лентата е била затворена в кутия и била забравена в продължение на почти полови век. В края на записа се чува как Боуи казва на китариста Мик Ронсън, че още не е завършил песента, предаде БТА.

От своя страна китаристът дава лентата на соя приятел Кевин Хътчинсън, за да му помогне да изучи песента. Последният от своя страна написал "Репетиционна лента на Дейвид Боуи" и я складирал.

В новооткритата лента фигурират също записи на "Hang Onto Yourself" и "Moonage Daydream", които по-късно ще се появят в култовия му албум "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".