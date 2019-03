Екшън и много музикална магия в новия трейлър на "Аладин" (Видео)

Много екшън в стила на Гай Ричи из улиците на приказния град Аграба, пищни дворцови празненства и улични шествия, както и още кадри от Пещерата на чудесата потапят зрителя в новия трейлър на „Аладин“, информира Дарик.

Специален фокус в трейлъра е поставен върху зараждащото се приятелство между Аладин и „цапнатия в устата“ дух от лампата, в чиято роля влиза Уил Смит.

Звездата от „Лоши момчета“ разкрива, че започва да се чувства уверен, че създава образа като „почит към Робин Уилямс, но музикално различен“.

За своя „хип-хоп Джини“ Уил Смит черпи вдъхновение и от ролите си в „Денят на независимостта“ и сериала „Свежият принц от Бел Еър“.

Новите кадри от филма разкриват допълнителни детайли и за злодея Джафар, който стои в основата на тази епична история за любов, приключения, предателство и коварство.Един от възловите елементи на оригиналната Дисни анимация „Аладин“ безспорно са хитовите песни „A Whole New World” и „A Friend Like Me”. Новият трейлър ни потапя именно в музикалната магия на филма с новото звучене на класиките, донесли Оскар за оригинална музика на автора си Алън Менкин.

Към филмовия саундтрак ще бъдат добавени и две нови песни, които тепърва предстои да чуем – соло на Жасмин в стила на хитовете на британската поп икона Адел и дует на Аладин и принцесата. Те са написани от Алън Менкин съвместно с тандема, който стои зад „La La Land“ и „Най-великият шоумен“ Бендж Пасек и Джъстин Пол.

„Аладин“ е поредната анимирана класика, която Дисни съживява с пълнометражен филм. За визията на лентата режисьорът Гай Ричи черпи вдъхновение от Близкия изток, Индия и дори Китай, както и от автентичните приказки от сборника „Хиляда и една нощ“.

Сценарият е дело на голям екип от професионалисти, сред които Джон Аугуст и Рон Клемънтс, който стои зад сценария на оригиналната анимация.

В актьорския състав на филма влизат младият талант Мена Масуд като Аладин, Наоми Скот като принцеса Жасмин, Марван Кензари като злия Джафар и любимецът на зрителите Уил Смит като духа от лампата Джини.