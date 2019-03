Представят мюзикъл с песните на Бритни Спиърс в Чикаго

Мюзикъл с песните на Бритни Спиърс ще бъде поставен в Чикаго през есента, съобщи Асошиейтед прес.

Музикалната комедия се нарича "Имало още едно време". Тя ще е за класически героини от приказките, като Пепеляшка, Спящата красавица и Снежанка, които научават, че щастието изисква усилия. В шоуто ще бъдат включени хитове на Бритни като "Oops!... I Did It Again", ''... Baby One More Time", ''Toxic", "Stronger", предава БТА.

Предварителните представления в театър "Недърландър" ще започнат през октомври, а премиерата ще е през ноември.

Бритни Спиърс заяви, че мюзикълът за нея е "сбъдната мечта".

Поп принцесата се присъединява към имена като Тина Търнър, Дона Съмър, Каръл Кинг и Шер, чиито песни са използвани за мюзикъли.