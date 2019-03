Биле Аугуст снима филма "Добрият цар" по покана на Дарина Павлова

View this post on Instagram

“Ню Бояна“ ще снима филма за цар Борис III и спасяването на българските евреи с прочутия датски режисьор Биле Аугуст. Това разкри самият режисьор на среща с медиите в сряда, в рамките на „София филм фест“. „Към мен се обърнаха българската продуцентка Дарина Павлова и американският продуцент Ави Лернер, който е шеф на студио „Ню Бояна“, да направя филм за цар Борис III по времето на Втората световна война – обясни Аугуст. – Трябва да призная, че не знаех нищо за тази история, но ми стана интересно и научих за отношенията му с Хитлер и за спасяването на българските евреи.“ Емил Л. ГЕОРГИЕВ