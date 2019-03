Певицата Алиша Кийс издава автобиография

Автобиографията на американската певица и носителка на награди "Грами" Алиша Кийс ще излезе на книжния пазар през ноември, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на издателство "Флатайрън букс".

Автобиографичната книга на 38-годишната Кийс, озаглавена "More Myself", ще излезе на 5 ноември с търговската марка "An Oprah Book" на Опра Уинфри.

От издателство "Флатайрън букс" описват автобиографията на Алиша Кийс като "360-градусова перспектива" на живота й - от детството й в Манхатън, Ню Йорк, до впечатляващия й възход към музикалните върхове.

Финансови подробности около книгата не се разкриват, предава БТА.

Алиша Кийс посочва в изявление, че се чувства изключително развълнувана от възможността да сподели житейската си история съвместно с нейната "сестра, ментор и приятелка Опра". Уинфри на свой ред изтъква, че е отдавнашна почитателка на Кийс, както и че за нея е чест да издаде книгата й.