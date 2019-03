Живите изпълнители от британската група The Who подготвят турне и нов албум (Видео)

"Надявам се да умра, преди да остарея" пее рокгрупа The Who през 1965 година в своя хит "My Generation", но след повече от 50 години двамата живи ветерани от първоначалния състав подготвят нов албум от 13 години насам и турне със заглавието "Moving On!", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Солистът Роджър Долтри и китаристът и композитор Пит Таунсенд, които са на по 70 години, ще тръгнат на турне през май заедно с шестимата други членове на групата и оркестър. Те ще изнесат рок-концерти в Америка и Канада, а през юли и на стадион "Уембли" в Лондон.

След турнетата за представянето на рок-оперите "Tommy" и "Quadrophenia" Долтри, който миналата година свири с оркестър, сподели, че иска да направи нещо,"което отразява къде се намираме в този момент от живота си".

"Сега сме стари...не можем просто да излезем и да се преструваме, че ще свирим така, както преди 40, 50 години," каза Долтри.

"Оркестърът може да издигне музиката до място, където тя е някак си по-зряла...(но) хората не трябва да си мислят, че нещата ще се разводнят, просто защото с "Ху" ще свири оркестър. Ще свирим на пълни обороти, както обикновено правим".

Група "Ху" изгрява на лондонската рок сцена през 60-те години на ХХ век. В състава са барабанистът Кийт Мун и баскитаристът Джон Ентуисъл - вече покойници. Повече от 100 милиона копия са продадени от техните албуми "Won't Get Fooled Again" и "I Can See For Miles".

Таунсенд, който е основният творец на рокпарчетата на "Ху" и е прочут с това, как счупва китарата си на сцената, каза, че е благодарен, че все още могат да свирят и да пеят на живо.

"Роджър и аз сме щастливци, че сме живи," каза той. "Имаме късмет и че сме в разумно добро здраве и все още можем да изпълняваме музиката, с която сме израснали."

През тази година "Ху" ще издадат и новия си албум, който е първи след "Endless Wire" от 2006 година.

"Преминахме толкова различни фази, че сега наистина единственото предизвикателство е написването на музика, която е хубава и подхожда на Роджър и на мен," добави Таунсенд.

"Аз наистина умея да се справям успешно с трудности, особено що се отнася до избора на това, какво да пея и да определя дали една песен е добра или не, ", каза Долтри.

"Moving On!" няма да бъде турне за сбогуване, но рокаджиите признават, че наистина годините им напредват.

"На нашата възраст всеки път когато се качваш на сцената, това може да е краят на играта," пошегува се Долтри.