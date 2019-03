Колекцията на Джордж Майкъл купена за над 9 милиона лири (Снимки)

Колекцията от произведения на изкуството на певеца Джордж Майкъл бе продадена за 9,26 милиона британски лири, оповести аукционна къща "Кристис", цитирана от Франс прес.

Джордж Майкъл бе известен най-вече с хитовете си и в по-малка степен като колекционер на произведения на изкуството. Той бе почитател на "младите британски творци" от 80-те и 90-те години на миналия век, сред които Деймиън Хърст и Трейси Емин.

Творбата "Непълна истина" на Деймиън Хърст - гълъб във формалдехид, бе продадена за 911 250 лири, след като имаше предварителна оценка от 1-1,5 милиона лири.

От колекцията на съоснователя на дуото "Уам" вчера бяха предложени за продажба 75 творби, а други 130 - на онлайн търг от 8 до 15 март.

Джордж Майкъл почина на 25 декември 2016 г. на 53-годишна възраст. От албумите му са продадени над 100 милиона копия от 1983 г. до 1996 г. Сред най-известните му хитове са "Wake Me Up Before You Go-Go", "Last Christmas" и "Faith".