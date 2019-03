Певецът Чанс дъ Рапър очаква второ дете

Живите изпълнители от британската група The Who подготвят турне и нов албум (Видео) "Надявам се да умра, преди да остарея" пее рокгрупа The Who през 1965 година в своя хит "My Generation", но след повече от 50 години двамата живи ветерани от първоначалния състав подготвят нов албум