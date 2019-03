Рапърът Дейв оглави британската класация за албуми (Видео)

Рапърът Дейв оглави британската класация за албуми, изпреварвайки "на косъм" група "Фоулс", съобщи Би Би Си, позовавайки се на официалната компания, която следи продажбите.

Дейв се позиционира на върха с дебютния си албум "Psychodrama", вдъхновен от брат му, който излежава доживотна присъда за убийство, предава БТА.

"Фоулс" заемат второто място в чарта с петия си студиен албум "Everything Not Saved Will Be Lost Pt 1", от който са продадени само 279 копия по-малко, отколкото от тавата на Дейв.

На трета позиция е певицата Дайдо с новия си албум "Still On My Mind".

Челната тройка в британската класация за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица. За трета поредна седмица начело е шотландският певец Луис Капалди със "Someone You Loved", следван от Калвин Харис с парчето "Giant", записано в сътрудничество с Раг ен Боун Ман. Третото място заема певицата Мейбъл със сингъла "Don't Call Me Up".